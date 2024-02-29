İstanbul'da yoğun sis: Göz gözü görmedi
İSTANBUL - İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabaha karşı etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda araçlar kontrollü olarak ilerlerken Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Yoğun sis TEM Otoyolu, Çamlıca Cami ve Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.
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Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin kadrosuna Ayfer Dönmez'in ardından Yaşar Üzer de katılıyor. Usta oyuncu, fenomen dizide Samet karakterine hayat verecek ve Reşat'ın sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen değerli dostunu canlandıracak.
Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Psikolojisinin çok kötü olduğunu ve ilaçlarla ayakta durabildiğini belirten Sarsılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine yönelik tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Eminönü-Beykoz, Anadolu Hisarı-Eminönü, Sarıyer-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Sis hava trafiğini de olumsuz etkilerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10 azaltma kararı alındı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Galibiyet istediğini belirten deneyimli antrenör, "Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kazanan takımın biz olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
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