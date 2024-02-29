İstanbul\'da Yoğun Sis Köprü ve Gökdelenleri Kapattı

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve özellikle Boğaz hattı boyunca yoğunlaşan sis, köprü ve gökdelenleri de kapattı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde görüldü. Megakenti etkisi altına alan sis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından dronla görüntülendi.

Özellikle Boğaz hattında yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri sis bulutlarının arasında kayboldu.

Çamlıca Kulesi sisle birlikte görünmez hale gelirken, Levent bölgesinde gökdelenler de bulut deniziyle kaplandı.

Görüş mesafesinin azalması sürücüleri zorladı

TEM otoyolu Mahmutbey ile Esenyurt, D-100 kara yolu Avcılar ile Beylikdüzü arasında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Mesai saati öncesi yoğunlaşan sis, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri zorlarken, bazı bölgelerde de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Vapur seferlerine sis engeli

Sisin yoğunluğunu azaltmasıyla birlikte Şehir Hatları'nın iptal olan bazı seferleri normale dönerken, Beykoz- Sarıyer, Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı Sarıyer hatlarında ise seferler yapılamıyor.