İstanbul'da Yoğun Trafik: %75

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Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağışla birlikte yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu yer yer yüzde 75 oranlarına yükselirken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti

Haftanın ilk mesai gününde yağışlarla birlikte İstanbul'da oluşan yoğun trafik iş çıkış saati ile giderek arttı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritasından alınan verilere göre İstanbul'un her iki yakasında da akşam iş çıkış saatinde yoğun trafik oluştu. Anadolu Yakası'nda, D-100 Karayolu Kartal istikametinde oluşan yoğun trafikle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.