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İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

İstanbul\'da kuvvetli sağanak etkili oluyor
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde metrekareye 57 kilograma ulaştı. İBB ekipleri, 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla su baskınlarına müdahale ediyor. Yağışların saat 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

(İSTANBUL) İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve bazı bölgelerde metrekareye 60 kilogramı bulan yoğun yağış bırakan kuvvetli sağanağa karşı İBB ekipleri seferber oldu. AKOM koordinasyonunda; 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla sahada olan ekipler, akşam saat 17.00'ye kadar aralıklarla sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ve su baskınlarına anında müdahale ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yaşamı olumsuz etkilememesi adına tüm birimleri ile alarm durumuna geçti. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta, Park Bahçeler, İBB Trafik, Yerinde Çözüm, İETT, Metro İstanbul ve İGDAŞ birimlerinden toplam 5 bin 638 personel ile 2 bin 74 araç ve iş makinesi sahada çalıştı.

METREKAREYE 57 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Etkili yağışa ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul'da Cumartesi saat 02.30'dan itibaren başlayan sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri, 30-40 dakika gibi oldukça kısa bir zaman diliminde metrekareye 10-40 kilogram aralığında düşen yağış kent genelinde etkili oldu. Ölçümlere göre en fazla yağış Şile Darlık Köyü'nde metrekareye 57 kilogram olarak kaydedildi. Üsküdar'da 30 kilogram, Eyüpsultan'da 26 kilogram, AKOM istasyonunda 23 kilogram ve Şişli'de 21 kilogram yağış ölçüldü.

YAĞIŞLARIN SAAT 17.00'YE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yağışların ilerleyen saatlerde saatte 20 ila 50 kilometre hızındaki kuvvetli rüzgârla birlikte etkisini arttırması bekleniyor. Özellikle Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültüsü, şimşek ve kuvvetli sağanak yağışların akşam saat 17.00'ye kadar etkili olacağı, gece boyunca ise aralıklarla hafif yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri, şu ana kadar komuta merkezlerine ulaşan olaylara hızla müdahale ederek yollarda ve alt geçitlerde oluşan göllenmeleri gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: ANKA

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