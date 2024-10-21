İstanbul'da Yoksulluk Oranı Artış Gösterdi

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Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Yoksulluk İstatistikleri Raporu'nu yayımlandı. Rapora göre 2023 yılında İstanbul'daki yoksulluk oranı önceki seneye göre artarak yüzde 18,3 seviyesinde ölçüldü. Raporda ayrıca İstanbulluların yüzde 62,5'inin evlerini istedikleri sıcaklığa getiremedikleri, yüzde 61,7'sinin giyim ihtiyacını rahatça karşılayamadığı, yüzde 34'ünün ise taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediği ifade edildi.

İPA, Yoksulluk İstatistikleri adlı raporunu yayımlandı. Rapora göre 2022 yılında yüzde 18.1 olan yoksulluk oranında artış yaşanarak, 2023 yılında yüzde 18.3 olduğu belirtilirken, Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırının ise 64 bin TL'yi geçtiği ifade edildi.

İstanbulluların yüzde 62,5'i evlerini istedikleri sıcaklığa getiremiyor

Raporda, İstanbulluların yüzde 62,5'inin evlerini istedikleri sıcaklığa getiremedikleri, yüzde 61,7'sinin bir kıyafet ihtiyacı olduğunda yenisini alamadığı, yüzde 34'ünün taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediği, yüzde 58'1'inin ise iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan yemek yiyemediği açıklandı.

İBB'nin yoksullukla mücadele kapsamında ürettiği hizmetlerin artarak çeşitlendiğinin belirtildiği raporda Halk Süt, Gıda Kolisi, Okul Beslenme gibi hizmetlerle yüz binlerce kişiye destek sağlandığı, Askıda Aile Sosyal Destek Paketi gibi dayanışma kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olunmaya devam edildiği ifade edildi.