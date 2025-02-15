İstanbul'da Yol Kapanması ve Darbe Olayı: 2 Şüpheli Serbest

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İstanbul'da yolu kapatarak araçların geçişini engelleyen ve bir kişiyi darbeden 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Başakşehir, Tahtakale Mahallesi, Ispartakule Bulvarı'nda bir araçtaki 2 zanlının, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, yolu kapatarak araçların geçişini engelledikleri ve tartıştıkları sürücüyü darbettikleri belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.E. ve O.O, 13 Şubat'ta Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Kireç Ocağı'nda yakalandı. Zanlıların aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 30 bin 875 lira idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.