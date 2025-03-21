İstanbul'daki Bant Daraltma Uygulaması Sona Erdi

(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneğinden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 19 Mart Çarşamba gününden itibaren uygulanan "bant daraltmanın" sona erdiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliğinden eylem, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirilirken, internet erişim de kısıtlanmıştı.
İfade Özgürlüğü Derneğinden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul genelini hedef alan 'bant daraltma' uygulaması sona erdi. Resmi açıklama yapılmadı" ifadelerine yer verdi.
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