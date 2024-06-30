İstanbul'daki Barajlardaki Su Doluluk Oranı Yüzde 70'in Altına İndi - Son Dakika
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İstanbul'daki Barajlardaki Su Doluluk Oranı Yüzde 70'in Altına İndi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajlardaki su doluluk oranı yüzde 69,68 olarak ölçüldü. İstanbul'da bulunan barajlardan alınan su miktarı ve içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı da açıklandı. Ayrıca, son 10 yılın doluluk oranları da istatistiklere yansıdı.

30.06.2024 11:05
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 70'in altına indi.

Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 69,68 ölçüldü.

Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 31,12, Terkos'ta yüzde 80,98, Sazlıdere'de yüzde 57,08, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 65,01, Ömerli'de yüzde 79,76, Darlık'ta yüzde 69,16, Elmalı'da yüzde 70,67, Pabuçdere'de yüzde 55,46 ve Kazandere'de yüzde 53,82 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 299,95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 556 milyon 65 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 605,30 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 441 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 23,87, 2015'te yüzde 86,01, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,90, 2023'te yüzde 43,97 iken, bugünkü oran yüzde 69,68 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki Barajlardaki Su Doluluk Oranı Yüzde 70'in Altına İndi - Son Dakika

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