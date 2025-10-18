İstanbul'daki Köprüler Pembe Işıkla Aydınlatıldı - Son Dakika
İstanbul'daki Köprüler Pembe Işıkla Aydınlatıldı

18.10.2025 21:22
Fatih ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, meme kanseri farkındalığı için pembe renkle ışıklandırıldı.

Kansersiz Yaşam Derneği'nin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

İSTANBUL'DA KÖPRÜLER PEMBE RENKLE AYDINLATILDI

Önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de bu kapsamda ışıklandırıldı.

İki köprü, meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.

Kaynak: AA

