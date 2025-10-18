İstanbul\'daki Köprüler Pembe Işıkla Aydınlatıldı

Kansersiz Yaşam Derneği'nin öncülüğünde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İstanbul'un simge yapılarında başlatılan farkındalık çalışması sürüyor.

İSTANBUL'DA KÖPRÜLER PEMBE RENKLE AYDINLATILDI

Önemli gün ve aylarda renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de bu kapsamda ışıklandırıldı.

İki köprü, meme kanserinde farkındalığı artırmak için pembe renge büründü.