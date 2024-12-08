İstanbul'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor

İstanbul\'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda toplanan çok sayıda Suriyeli, kutlamalara devam ediyor.

08.12.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda toplanan çok sayıda Suriyeli, kutlamalara devam ediyor.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ikindi namazının ardından bir araya gelen Suriyeliler, ellerinde taşıdıkları Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrakla birlikte sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlamalara bazı Suriyeli aileler de çocuklarıyla birlikte katıldı.

Suriyeliler, alkışlar eşliğinde Esed karşıtı, demokrasi ve barış sloganları attı.

Kalabalık, Esed rejiminin devrilmesini meşale yakarak kutladı.

Kutlamalara katılan Suriye Lemme Derneği Başkanı Hind Akil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeliler adına tarihi bir gün yaşandığını belirtti.

Bu rejim karşısında 60 yıldır işkence ve zulüm gördüklerini kaydeden Akil, "Esed, bu dünyanın gördüğü en büyük katillerden biridir. Bizim için bu yaşananlar rüya gibi, çok güzel bir haber aldık." dedi.

"İnşallah bugünden sonra çok güzel günler gelecek"

Akil, ne kadar mutlu olduklarını anlatmakta zorlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Esed 13 yıldır bizim geleceğimizi çaldı, çocuklarımızı öldürdü. Bizler artık ümitsiz yaşıyorduk. Bir anda böyle bir haber gelince aşırı derecede mutlu olduk. Ülkesini terk etmek zorunda kalan tüm Suriyeliler de öyle. Nereye baksak birbirine sarılıp ağlayan Suriyeliler görüyoruz. Herkes çok mutlu. İnşallah bugünden sonra çok güzel günler gelecek, sadece bizler için değil tüm Orta Doğu için güzel günler gelecek. Esed çok büyük bir şeytandı ve artık ortadan kalktı. Allah'a binlerce kez şükrediyoruz."

Ülkesinden 13 yıldır uzakta olduğunu dile getiren Akil, "Ülkemiz Esed yüzünden perişan bir hale geldi. İnşallah yurdumuza dönüp gençlerimizle birlikte orayı yeniden bizler inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hind Akil, Suriyeliler olarak Türk halkına minnettar olduklarını belirterek, "Biz Suriyeliler olarak Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. 13 yıldır bize kucak açtılar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da minnettarız. Bizlere tek sahip çıkan oydu. O yüzden hepimiz yürekten teşekkür ediyoruz ona." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Saraçhane Parkı, İnsan Hakları, Orta Doğu, istanbul, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:38 Suriye’den yürek sızlatan bir görüntü daha Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı Suriye'den yürek sızlatan bir görüntü daha! Binlerce insan yerin metrelerce altından böyle kurtarıldı
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
16:49 Araç satışında devrim niteliğinde dönem başlıyor Araç satışında devrim niteliğinde dönem başlıyor
16:47 Görüntüler Süper Lig’den: Taraftarlar polise saldırdı Görüntüler Süper Lig'den: Taraftarlar polise saldırdı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
16:05 Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek Süper Lig ekibi, hakemleri mahkemeye verecek
15:51 Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı Konyaspor, Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
15:41 Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor
15:18 Özel, kameralar önünde CHP’li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum Özel, kameralar önünde CHP'li vekili azarladı: Dur abi, biliyorum
15:05 14 katlı binadaki patlamada ’’intihar’’ iddiası 14 katlı binadaki patlamada ''intihar'' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 23:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesini kutlamaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.