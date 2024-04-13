İstanbul\'daki üç Doğal Sit Alanı\'nın koruma statüleri revize edildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Beykoz ve Sarıyer'deki üç Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerini revize etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kararlarına göre; İstanbul Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı'nın Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak, Beykoz'daki Polonezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ve Sarıyer'deki Demirciköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak revize edildi.