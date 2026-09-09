İstanbul\'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da, 170 kilogram uyuşturucu madde ile 850 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 8-9 Eylül'de Esenyurt, Silivri ve Sultangazi'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 ikamet, iş yeri ve araca yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, ?39 kilo 500 gram skunk, 5 kilogram kokain, 850 bin sentetik ecza hap, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, hap üretiminde kullanılan 3 makine ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.