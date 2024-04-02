İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde, polisler otizmli çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı ve ekip aracına bindirdi. Etkinliğe Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve otizmli çocukların aileleri de katıldı. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri iş yerlerini ziyaret ederek otizm farkındalığı için kitap ayracı hediye etti.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma ihtiyacı olanlar için gıda kolileri hazırladı. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, minik öğrencilerin yardımını görerek memnuniyetini dile getirdi ve onları kutladı.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam, Ahlatcı Çorum FK maçının takımın en etkisiz ve verimsiz maçı olduğunu söyledi. Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan bir kamyon, geri geri giderek 10 araca ve 4 iş yerine çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta, üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti. İ.Y. olay yerinde can verdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde silahlı vurulan şüphelinin evinde yapılan aramada, 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi ve 9 lamba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, R.A idaresindeki bir otomobil ile M.Ş'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda R.A idaresindeki otomobil takla attı ve sürücü R.A ile otomobilde bulunan N.A yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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