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İstanbul'dan emekli olan Mehmet Güleç, atıl durumdaki araziyi tarıma kazandırdı - Son Dakika
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İstanbul'dan emekli olan Mehmet Güleç, atıl durumdaki araziyi tarıma kazandırdı

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra emekli olan Mehmet Güleç, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine yerleşerek atıl durumdaki 5 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı. Güleç, tarlalara buğday ve arpa ekimi gerçekleştirerek yaklaşık 3 bin ton ürün almayı hedefliyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Güleç'in büyük yatırımlar yaparak ilçeye katkı sağladığını belirtti.

İstanbul\'dan emekli olan Mehmet Güleç, atıl durumdaki araziyi tarıma kazandırdı
10.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:43
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Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra emekli olup memleketi Tokat'ın Almus ilçesine yerleşen Mehmet Güleç, atıl durumdaki 5 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı.

İstanbul'da uzun yıllar geri dönüşüm işi yaptıktan sonra emekli olan 59 yaşındaki Güleç, yaklaşık bir yıl önce memleketi Akarçay beldesine taşındı.

Kendisine ait atıl durumdaki 100 dönüm araziyi tarıma kazandırmaya karar veren Güleç, 400 dönüm de arazi kiraladı. Bir süre sonra 4 bin 500 dönüm daha arazi kiralayan Güleç, tarlalara buğday ve arpa ekimi gerçekleştirdi.

Mehmet Güleç, AA muhabirine, ilçedeki tarlaların yıllardır boş durduğunu söyledi.

Arazilerini tarıma kazandırmaya karar verdiğini belirten Güleç, "200-300 dönüm ile başlayalım derken ciddi bir rakama ulaştık. Kaymakam Bey'imiz de bize yardımcı olacak. Tarım işi ile uğraşmak aklımda yoktu. Birdenbire bu işe girdik." dedi.

Eşinin de kendisine yardımcı olduğunu aktaran Güleç, "Oğlum ve gelinim de bana yardımcı oldular, bu konuda rahatım. Allah'ın izniyle başaracağız. Almus'umu ve köyümü seviyorum. 5 bin dönümlük alandan yaklaşık 3 bin ton ürün almak istiyoruz." dedi.

Mehmet Güleç'in eşi Fatma Özbaş Güleç de İstanbul'da 26 yıl yaşadıklarını, daha sonra köylerine yerleşmeye karar verdiklerini anlattı.

İlçede gezerken arazilerin boş olduğunu gördüklerini dile getiren Güleç, "Gezmek eşime göre değildi, çalışkan biri çünkü. Tarlalarımızı ekelim derken iş büyük yerlere geldi. Bazı arkadaşlar, bizim deli olduğumuzu düşündü, parasını tarlara yatırdı diye. Şu anda ise herkes bize destek. Eşimin lakabı 'Uzun Mehmet'ti, şimdi 'Tarlacı Mehmet' oldu." ifadesini kullandı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen de Mehmet Güleç'in İstanbul'da geri dönüşüm işini bırakarak ilçelerine büyük yatırım yaptığını vurgulayarak, "30 milyon liralık iş makinesi aldı ekim biçim için. Mehmet Bey 4 bin dönüme buğday, 1000 dönüme de yem bitkilerini ekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'dan emekli olan Mehmet Güleç, atıl durumdaki araziyi tarıma kazandırdı - Son Dakika
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