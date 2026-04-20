İstanbul'dan Gönüllüler Kahramanmaraş'ta
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'dan Gönüllüler Kahramanmaraş'ta

İstanbul\'dan Gönüllüler Kahramanmaraş\'ta
20.04.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

35 gönüllü, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenleri ziyaret etti.

İstanbul'dan yola çıkan 35 kişilik gönüllü grup, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nu ve saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret etti.

Kadın otobüs şoförü Buket Yaman öncülüğünde sosyal medya üzerinden organize olan grup, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için İstanbul'dan Kahramanmaraş'a geldi.

Grup, saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nu ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

Burada grup adına açıklama yapan otobüs şoförü Buket Yaman, yaşanan saldırının ardından Kahramanmaraş'a gelmek için organize olduklarını söyledi.

Bazı otobüs seferlerini iptal ederek Kahramanmaraş'ın acısını paylaşmak ve kentte bulunmak istediklerini belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Ne denir bilmiyorum, acımız çok büyük. 'Acınız acımız' diyerek İstanbul'dan geldik. Her zaman yanınızdayız Kahramanmaraş. Bu vatanın topraklarında yaşayan vatandaşlar olarak burada olmak, acıyı paylaşmak istedik. Deprem zamanında da Kahramanmaraş ve Hatay'a gelmiştim. Bu olayda da evdeki yavrumu öperek yola çıktım. Buradaki acıyı ben de bir anne olarak hissettim."

Perihan Gülalp de sosyal medyadaki Kahramanmaraş'a gitme çağrısı üzerine kente geldiğini belirterek, "Sizin acınız bizim acımız. Ben de bir anne olarak çok üzgünüm. Allah annelere sabır versin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da taksicilik yapan Zeki Ömer Mendi ise "Buket Hanım'ın sosyal medya hesabından öğrendim ve hiç düşünmeden katıldım. Evlatlarım aklıma geldi. Bunu bir görev bildim. Acınız acımızdır." dedi.

Grup, konuşmaların ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:36:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.