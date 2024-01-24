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İstanbul'dan memleketlerine dönen çift, 40 yıl aradan sonra ilk kışlarını geçiriyor - Son Dakika
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İstanbul'dan memleketlerine dönen çift, 40 yıl aradan sonra ilk kışlarını geçiriyor

İstanbul'da yaşayan Demirci çifti, emeklilik kararı alarak memleketleri Kastamonu'nun Ağlı ilçesine döndü. 40 yıl aradan sonra ilk kez kışın köyde kalmayı tercih eden çift, ağır kış şartlarına rağmen hayvanlarına bakıyor ve köyde vakit geçiriyor. Çiftin kararı, mahalledeki diğer evlerin boş olmasından etkilenmedi. Köy muhtarı ise çiftin kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İstanbul\'dan memleketlerine dönen çift, 40 yıl aradan sonra ilk kışlarını geçiriyor
24.01.2024 - 12:17,
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İstanbul'dan memleketleri Kastamonu'nun Ağlı ilçesine dönen Demirci çifti, yazdan sonra kimsenin kalmadığı, karla kaplı Karapınar Mahallesi'nde 40 yıl aranın ardından ilk kışı geçiriyor.

İstanbul'da lokantacılık ve servis taşımacılığı yapan Satı Mehmet Demirci (55), emeklilik kararının ardından eşi Hamdiye Demirci (55) ile Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyü Karapınar Mahallesi'ne dönmeye karar verdi.

Daha önceleri yaz aylarında memleketlerine gelen Demirci çifti, 40 yıllık aranın ardından ilk kez kışın köyde kalmayı tercih etti. Ağır kış şartları nedeniyle mahalledeki 12 hanede 10 yıldır hiç kimsenin ikamet etmemesi de Demirci çiftinin kararını değiştirmedi. İneklerine bakan, tavuklarını besleyen çift, evde de kedileriyle vakit geçiriyor.

Satı Mehmet Demirci, AA muhabirine, her yıl yaz tatilinde İstanbul'dan köyüne geldiğini söyledi.

Önceki senelerde her gelişinde yaklaşık 15-20 gün köyde kaldığını anlatan Demirci, "Artık emekli oldum. Sattık, yerimizi yurdumuzu bıraktık, geldik. Emekliliğin tadını memleketimde çıkartmak istiyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yer. Baba ocağı. Her yönüyle seviyoruz köyümüzü. Artık burada yaşamaya karar verdim."

Soğuktan korumak için ineğinin sırtına kilim örtüyor

Köyde geçirdiği son kışın, çocuk yaşlarda olduğunu ifade eden Demirci, şunları söyledi:

"Son 40 yıldır kalmamıştım. Kış şartlarının ağır olduğunu biliyoruz. Ona göre tedbirimizi almak zorundayız. Sağ olsun Özel İdaremiz, muhtarlarımız yardımcı oluyorlar. Yollarımızı açıyorlar. Biraz su sıkıntısı var, o da düzelecek inşallah. Yiyeceklerimizi yazdan tedarik etmemiz gerekiyor. Kar yağdığında inanılmaz keyif alıyorum."

Tavukları, kedileri ve ineği olduğunu anlatan Demirci, "Bunların yiyeceğini de tedarik etmemiz gerekiyor. Ahırda Sarıkız'ım var. Bir kilimi ineğime adadım. Kilim, ineğim Sarıkız'ımın. Belki üşümez ama ben tedbir amaçlı sırtına örtüyorum. Sıcak tutsun." dedi.

"Köye geldiğimde sağlığım yerine geldi"

Hamdiye Demirci de İstanbul'da sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Kalp rahatsızlığı olduğunu anlatan Demirci, "Köye geldiğimde sağlığım yerine geldi. Sadece çocuklarımın özlemi var. Ben de bu köyün kızıyım. Bu köyde doğdum, büyüdüm. Ben de keyif alıyorum. Soğuktan koruyorum kendimi. Bir ineğim var, onunla oyalanıyorum. Emekli olanlara, yaşlılara, hastalara memleketlerine dönmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kabacı Köyü Muhtarı Ramazan Turan da yazın genelde gurbetçilerin yoğun şekilde köylerine geldiğini belirtti.

Satı Mehmet Demirci'nin sürekli olarak köyde yaşamaya karar verdiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Emekli oldu artık, 'İstanbul'dan bıktım' dedi. İnek de aldı. Kedileri var, tavukları var. İstanbul haddinden fazla nüfus taşıdığı için vatandaşlar artık memleketlerine gelmeye başladı. İstanbul'dan tam tersine köylere göç var. Önceden Karapınar Mahallesi'nde kimse ikamet etmediği için yolu uzun süre açmıyorduk. Mart ayına kadar kapalı kaldığı oluyordu. Şimdi İstanbul'dan Mehmet abimiz geldiği için... Dün kar yağdı, bugün ikinci gün; Kaymakamlığımız, İl Özel İdaremiz geldiler yollarımızı açtılar."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'dan memleketlerine dönen çift, 40 yıl aradan sonra ilk kışlarını geçiriyor - Son Dakika


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