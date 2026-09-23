İstanbul Devlet Tiyatrosu ekimde iki yakada 4 yeni oyun sahneleyecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), ekim ayında kentin her iki yakasında tiyatroseverlerle buluşacak.

İDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda "Aslında Kaşık Yok", "Şerefe", "Misafir" ve "Sumud" adlı yapımların prömiyerleri gerçekleştirilecek.

Kadim anlatıları modern sahne estetiği ve canlı müzikle harmanlayan "Bir Nefes Dede Korkut", 7-10 Ekim arasında Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde, ardından 23-24 Ekim'de Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Modern dünya düzenini ve ahlaki sınırları sorgulayan Juan Mayorga imzalı "Ebedi Barış" ise 9 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda, 22-24 Ekim arasında ise Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Seray Şahiner'in yazdığı ve yalnız bir kadının hüzünlü ve mizahi mücadelesini ele alan "Hepyek", 13-17 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de perde açarken, aynı tarihlerde Nikolay Gogol'ün ölümsüz eseri "Ölü Canlar" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ekim ayının ikinci yarısında, kuşaklar arası bağları ve baba-evlat ilişkisini derinlemesine işleyen "Babamın Kelimeleriyle" 20-24 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de seyirci karşısına çıkacak. Matei Visniec'in yazdığı ve üç eski palyaço dostun hayatta kalma mücadelesini aktaran kült trajikomedi "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" ise 20-24 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de oynanacak.

İnsanların belirsizlikler karşısındaki çırpınışlarını sahneye taşıyan "Muallak", 27-31 Ekim arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sergilenecek. Paris'te bir malikanede geçen gizemli cinayeti absürt bir kurguyla işleyen polisiye kara komedi "Bence Katil Öldürdü" oyunu da 27-31 Ekim tarihlerinde Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izleyici karşısına çıkacak.

Çocukların hayal güçlerini zenginleştiren yapımlardan "Oh Ne Ala Memleket", 11 Ekim ve 1 Kasım'da AKM Tiyatro Salonu'nda, 18 Ekim'de ise Mecidiyeköy Büyük Sahne'de minik izleyicilerini ağırlayacak. Bir diğer çocuk oyunu olan "Kırmızı Küre" ise 25 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de minik sanatseverleri ağırlayacak.