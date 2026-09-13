İstanbul Devlet Tiyatrosu oyununu Filibe'de uzun aradan sonra sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyununu Filibe'de uzun aradan sonra sahneledi

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyununu Filibe\'de uzun aradan sonra sahneledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyununu Bulgaristan'ın Filibe kentinde sanatseverlerle buluşturdu. Filibe'de uzun bir aradan sonra sahnelenen ilk Türkçe tiyatro eserlerinden biri olan oyun, Kavşakta Tiyatro festivali kapsamında Filibe Drama Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyununu, Bulgaristan'ın Filibe kentinde sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde, "Kavşakta Tiyatro" festivali kapsamında, Filibe Drama Tiyatrosu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularınca "Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu sahnelendi.???????

Matei Visniec'in kaleme aldığı oyun, palyaço gösterisi ile gerçek hayat arasındaki ilişkiden hareketle, sanatçıya, zamana ve unutulma korkusuna dair insani bir hikayeyi anlatıyor.

Filibe'de uzun bir aradan sonra sahnelenen ilk Türkçe tiyatro eserlerinden biri olan oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün desteği ve Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun girişimleriyle festival programına dahil edildi.

İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, eseri Bulgaristan'daki soydaşlar ve tiyatroseverlerle buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav da gelecek dönemde karşılıklı turnelerin yanı sıra Bulgaristan'ın güneydoğusunda Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali kentinde Türkçe tiyatro geleneğinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirterek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Filibe, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Devlet Tiyatrosu oyununu Filibe'de uzun aradan sonra sahneledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:38:57. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Devlet Tiyatrosu oyununu Filibe'de uzun aradan sonra sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement