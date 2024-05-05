İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM'de sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM'de sona erdi

İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM\'de sona erdi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve dördüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Festival, dijital sanatlar alanında önemli isimleri bir araya getirerek sanatseverlerle buluştu. 55 sanatçının eserlerinin sergilendiği festivalde, çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar da gerçekleştirildi. Festivalin uluslararası kategoriye girdiği belirtilirken, gelecek yıl farklı ve ilginç projelerin yer alacağı vurgulandı.

05.05.2024 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinliklerle son buldu.

Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturdu.

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenen festivalde,4 küratör eşliğinde 55 sanatçının eseri sergilendi.

Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali olma özelliğini taşıyan IDAF kapsamında ayrıca çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar gerçekleştirildi.

Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine, IDAF'ın bu yıl uluslararası kategoriye girdiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanından dijital sanatçılarımızı ağırlamak çok ayrı bir duyguydu. Ziyaretçiler 4 gün boyunca çok eğlendi. Herkesin yüzünün gülmesi ve eğlenmesi bizi çok heyecanlandırdı. Son günümüz de çocuklar içindi. Dünyada bizi eşsiz kılan özelliğimiz, çocuklar için yaptığımız çalışmalardır. Yaklaşık 2 bine yakın çocukları, aileleriyle beraber ağırladık." dedi.

Garakhanova, uluslararası ziyaretçilere Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiklerini ifade ederek, "Misafirlerimiz hem İstanbul'da hem IDAF'ta olmaktan çok memnun kaldılar. Seneye, pandemi zamanında planlayıp yapamadığımız bir temayı uygulayacağız. Çok ilginç, değişik projelerimiz var. Yine tüm dünyadan katılımlar olacak. Belki sadece sanatçılar değil, robotlar da sanat üretecek ve biz izleyeceğiz." diye konuştu.

Festivalin ortaklarından MEET Digital Culture Center'ın kurucusu Maria Grazia Mattei ise bu yılki IDAF'a davet almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İnsanları dijital sanatla ve sanatçılarla buluşturmak çok keyif verici oldu. Dijital dünyayı, günümüzü ve geleceğimizi anlamak için önemli bir devrim olarak görüyorum. O yüzden buradaki kaliteyi ve sanatçılar arasından yapılan seçkiyi çok iyi buldum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, AKM, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM'de sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 Meteoroloji’den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm Meteoroloji'den 11 şehir için kar uyarısı, 29 kentte sarı alarm
19:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Mayıstan sonraki 4 ayda hızlı bir düşüş olacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
12:29 Çatalca’daki “bungalov hırsızlığı“ olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış Çatalca'daki "bungalov hırsızlığı" olayının aslı bambaşka çıktı: Müteahhit ödemesini alamayınca kaldırmış
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:55 Canlı Anlatım Kritik maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Kritik maçta goller yağmur gibi
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 20:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Dijital Sanat Festivali, AKM'de sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement