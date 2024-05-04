İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde Yapay Zeka ile Hareketli İmge Atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde Yapay Zeka ile Hareketli İmge Atölyesi düzenlendi

İstanbul Dijital Sanat Festivali\'nde Yapay Zeka ile Hareketli İmge Atölyesi düzenlendi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali (İDAF) kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 'Yapay Zeka ile Hareketli İmge Atölyesi' düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Barış Atiker tarafından katılımcılara yapay zeka ile yeni imgelerin nasıl oluşturulabileceği gösterildi.

04.05.2024 11:44
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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali (İDAF) kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle "Yapay Zeka ile Hareketli İmge Atölyesi" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Barış Atiker tarafından katılımcılara yapay zeka ile yeni imgelerin nasıl oluşturulabileceği gösterildi.

Tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş bir müzik klibinin izlenip değerlendirilmesiyle başlayan atölyede, üretken yapay zeka araçları ile sanatın kazanacağı yeni boyutlar değerlendirildi.

Atölyenin sonunda katılımcıların yönlendirmeleriyle ortaya çıkan "buzullarda çilek kostümü giymiş ve gitar çalan bir kedi figürü" girdisiyle hareketli bir imge oluşturuldu.

"Teknik uzmanlık yavaş yavaş bilişsel uzmanlığa doğru dönüyor"

Atölyeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Barış Atiker, atölyede yapay zeka araçlarından Runway'i kullandıklarını belirterek, "Yaklaşık 25 yıllık bir tasarımcılık deneyimim var. Önümüzde yapay zeka denilen çok büyük bir olgu var. Yapay zeka, neredeyse her sektörde olduğu gibi tasarım alanında da devrimsel bir harekete geçti. Biz de etkilerini çok hızlı bir şekilde kendi iş akışlarımızda, tasarım süreçlerimizde gördük ve bir şekilde fikirlerimizi somutlaştırmaya ve dönüştürmeye başladık." dedi.

Atiker, yapay zeka yardımıyla özellikle görsel anlamda ekipman ihtiyaçlarının da azalacağını vurgulayarak, hiçbir teknolojik gelişmenin kendinden öncekini tamamen bitirmediğini söyledi.

Son zamanlarda yapay zeka ile çok daha uzun ve gerçekçi içeriklerin ortaya çıktığına dikkati çeken Atiker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü gelişimi takip etmek ve benimsemek çok önemli. Artık işin içerisinde çok büyük bir rekabet var. Çünkü teknik uzmanlık dediğimiz şey yavaş yavaş bilişsel uzmanlığa doğru dönüyor. Mantığı kurabilmek, onu kavrayıp yeni araçlarla yeni bir şeyler üretme adaptasyonunu sağlayabilmek en büyük yeteneklerden bir tanesi. İnsanoğlunun en büyük yeteneği zaten adaptasyon yani çevresine uyum sağlama. İşte bu alanlardaki gelişmelere de bir şekilde uyum sağlamaları gerekiyor ki gelecekte iyi birer tasarımcı olabilsinler."

Çocuk ve gençlik atölyeleriyle panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapan festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde Yapay Zeka ile Hareketli İmge Atölyesi düzenlendi - Son Dakika
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