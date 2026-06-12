İstanbul EdUnion Forum 2026 Başlıyor

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), dünyanın dört bir yanından sendika liderlerini eğitimde küresel dayanışmanın yeni platformu 'İstanbul EdUnion Forum 2026'da buluşturuyor. 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' temasıyla düzenlenecek İstanbul EdUnion Forum 2026, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenecek uluslararası forumda, eğitim ve emek alanındaki küresel sorunlara ortak akıl ve ortak irade ile çözüm aranacak. Küresel belirsizlikler karşısında uluslararası dayanışma imkanlarının, sendikal iş birliğinin ve tecrübe paylaşımının ele alınacağı foruma 55 ülkeden 67 eğitim sendikası, 1 uluslararası ve 2 bölgesel eğitim örgütü olmak üzere toplam 132 sendikacı lider katılacak. İki gün sürecek forum boyunca, krizlerin şekillendirdiği yeni küresel ortamda eğitim ve emeğin dönüşümü değerlendirilecek.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak 2015 yılından bu yana yürüttüğümüz uluslararası çalışmalar kapsamında, 100'ü aşkın ülkeden sendikalarla iş birliği zemininde bir araya geldik. Sendikamız, farklı ülkelerden eğitim sendikalarını Türkiye'de buluşturarak adalet, barış, emek ve eğitim ekseninde daha güçlü bir uluslararası diyalog zemininin oluşmasına katkıda bulundu. Bu çerçevede 2018 yılında 'I. Uluslararası Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar' Sempozyumu, 2022 yılında ise II. Uluslararası 'Krizlerin Gölgesinde Eğitimin ve Emeğin Geleceği' Sempozyumu düzenledik. Bu sempozyumlarda dünyanın dört bir yanından eğitim sendikaları bir araya gelerek belirlenen temalar etrafında değerlendirmelerde bulundular, ortak bildiriler yayımladılar. 2026 yılı itibarıyla uluslararası çalışmalarımızı bir adım ileri taşıyarak İstanbul EdUnion Forum çatısı altında markalaştırıyoruz. Forum kapsamında, eğitimcilerin küresel dayanışma platformu olarak yapılandırılan İstanbul EdUnion Forum 2026'nın logosu da ilk kez tanıtılacak. Bu yılki uluslararası buluşmanın teması, 'Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler' olarak belirlendi" denildi.

AÇILIŞ, 16 HAZİRAN'DA YAPILACAK

İstanbul EdUnion Forum 2026'nın açılış töreni, 16 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul EdUnion Forum 2026, 17 Haziran'da tüm katılımcıların katkısıyla hazırlanacak sonuç bildirgesinin kamuoyuna duyurulmasıyla sona erecek. Bildirgede, forum boyunca panellerde ve çalıştaylarda dile getirilen tespitler, ortak çözüm önerileri ve küresel dayanışma çağrısı yer alacak. Forumun ikinci gününde 2 panel ve 6 eş zamanlı çalıştay düzenlenecek. Forumun ilk paneli, 'Krizler Kıskacında Dünya: Eğitim ve Emeğin Yeni Paradigması' başlığıyla düzenlenecek. Panelde, savaşlar, zorunlu göç, siyasi istikrarsızlıkların eğitim sistemleri ve çalışma hayatı üzerindeki yıkıcı etkileri ele alınacak. 'Belirsizlikten Güvene: Küresel Dayanışma ve Ortak Çözüm Yolları' temalı ikinci panelde ise sorunların küreselliğine vurgu yapılarak uluslararası örgütlerin ve sivil toplumun çözüm kapasitesi tartışmaya açılacak. Katılımcılar, küresel ortak sorunlar için ortak akıl ve küresel dayanışma perspektifiyle çözüm yolları arayacak. İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde düzenlenecek çalıştaylarda ise savaş ve göç kıskacında eğitim, dijital devrim ve yapay zeka, küresel yoksulluk, açlıkla mücadelede eğitimin rolü, kadın emeği ve çalışma hayatı, engelsiz eğitim ve istihdam, eğitimde güvencesiz istihdam ile sendikal hakların korunması başlıkları ele alınacak.