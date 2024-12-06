İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Eğitim Politikaları Tartışıldı

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Çevrim içi düzenlenen 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde "Devlet ve Eğitim Arasındaki İlişkileri Yeniden Düşünmek" başlıklı panel yapıldı.

Türkiye Maarif Vakfının "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlediği ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ndeki panelin moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hakan Karataş üstlendi.

Panelde eski Lesotho Krallığı Eğitim ve Öğretim Bakanı Dr. Mamphono Khaketla, Michigan Eyalet Üniversitesinden Eğitim Politikası Profesörü Amita Chudgar ve Arnavutluk Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı Fatos Tarifa konuştu.

Dr. Khaketla, ülkesinde devlet ile kilise arasında eğitim alanında 200 yılı aşkın süredir bağlantı bulunduğunu ifade ederek okulların yaklaşık yüzde 86'sının kiliseye ait olduğunu söyledi.

Lesotho'da devletin müfredatı belirlediğini ve okullara finansman sağladığını kaydeden Khaketla, ülkesinde eğitim alanında yaşanan son gelişmelerden birinin özel okulların açılmaya başlaması olduğunu dile getirdi.

Khaketla, devletin, özel sektörün mühendis veya bilim insanı gibi ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikalarını şekillendirebileceğini vurgulayarak "Hükümet ile özel sektör arasında diyaloğun daha fazla kurulması lazım." dedi.

"Farklı eğitim seviyelerinde devletin rolü değişebiliyor"

Michigan Eyalet Üniversitesinden Eğitim Politikası Profesörü Chudgar, toplumların hızla değiştiği karmaşık bir çağın içinde olduklarını söyleyerek eğitimin kamu malı olması nedeniyle devletin bu alandaki sorumlulukları konusunda ciddi tartışmaların yaşandığını kaydetti.

Devletin rollerinden birinin bütün vatandaşlarının eğitime erişebilmesini temin etmesi olduğunu dile getiren Chudgar, "Okul öncesi, ilköğretim ve yükseköğretim gibi farklı eğitim seviyelerinde devletin rolü değişebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Chudgar, devletin eğitime finansman sağlama konusunda da büyük rol oynadığını vurgulayarak "Devletlerin yanında, ebeveynler, çocuklarının eğitimi için büyük harcamalar yapıyor. Ortalama bir ülkede eğitime harcanan paranın yaklaşık yüzde 25'ini aileler karşılıyor, bu oran gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde yaklaşık yüzde 45'e yükseliyor." dedi.

"Her devletin anayasasında eğitimden bahsedilmiştir"

Arnavutluk Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı Tarifa, devlet ile eğitim arasındaki ilişkinin 2 bin yılı aşkın süredir tartışıldığını kaydederek "Eğitimin temel bir unsur olduğu konusunda hemfikiriz. Her topluluğun ekonomik ve toplumsal iyiliği için (eğitimin) kaliteli bir şekilde sürdürülmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Devletin okullar üzerindeki kontrolü ve müfredatı kimin belirlemesinin gerektiği gibi sorulara cevap vermenin zor olduğunu söyleyen Tarifa, "Bir şey kesin: Eğitim, özellikle sadece bireyler değil aynı zamanda bütün toplumlar, bütün medeniyetler için önemli bir unsurdur. O yüzden de her devletin anayasasında eğitimden bahsedilmiştir." diye konuştu.

Eğitim alanındaki kararlardan öğrenciler, ebeveynler, eğitim uzmanları ve devlet gibi etkilenen çok taraf bulunduğunun altını çizen Tarifa, bu kararların yalnızca öğretmen veya okullara bırakılamayacağını belirtti.

Tarifa, "Bildiğim kadarıyla eğitimle ilgili sorumlulukları tamamen öğretmenlere ve okullara bırakmış bir devlet yok. Devlet, her zaman eğitimle ilgili eylemleri düzenleme konusunda aktif olmuştur." dedi.