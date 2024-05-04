İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Taksim\'de Gözaltına Alınanların Serbest Bırakılmasını İstedi

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HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ta ve sonrasında evlerinden gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle "Taksim biziz" diyerek bugün Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim'e yürümek haktır. Taksim'de 1 Mayıs kutlamak meşrudur. Ortada olan tek suç işçi sınıfının 1 Mayıs Meydanı'nın, milyonların özgürlük alanı Taksim Meydanı'nın emekçilere yasaklanmasıdır. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın talepleri milyonların talepleridir. Milyonları yargılayamazsınız. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla toplanan grup Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklama öncesi adliye önü polis bariyerleri ile çevrelendi. "Her yer Taksim her yer direniş" ve "Taksim halka kapatılamaz" sloganlarıyla yapılan eylemde KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak bir konuşma yaptı. Ortak basın açıklamasını grup adına okuyan Seval Ekşici ise şunları söyledi:

"TAKSİM'E YÜRÜMEK HAKTIR. ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

"Taksim'e yürümek haktır! Arkadaşlarımızın arkasındayız. 1 Mayıs günü binlerce kişi emekleri ve özgürlükleri için sokaklarda buluştu. Saray'ın 1 Mayıs korkusu tüm İstanbul'u sarmış 4 ilçede 49 cadde trafiğe kapatılmış, 42 bin polisle işçi-emekçilere 1 Mayıs yasaklanmak istenmiştir. İşçilere siyanürlü madenlerde ölmek yasak değil, kadınların sokak ortasında öldürülmeleri yasak değil, öğrencilere KYK yurtlarında ölmek yasak değil, emeklilerin açlık sınırının altında yaşaması yasak değil ancak Taksim size yasak denmiştir. Bütün engellemelere, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerin Taksim'e yürüme iradesi kırılamamıştır. 1 Mayıs'ın hemen ardından İstanbul Valisi Davut Gül 'Devlet yarına bırakır yarına bırakmaz' açıklamasıyla 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyenleri hedef göstermiştir. 1 Mayıs günü ve sonrasında toplam 263 kişi için gözaltı kararı alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ikametlerinden gözaltına alınan arkadaşlarımızı 'kaçtıkları yerden yakalandılar' yalanıyla kriminalize etmeye çalışmış, "gereği yapıldı' ifadeleriyle polis işkencesini aklamaya çalışmıştır.

"SALDIRILARA KARŞI İNSANCA, ONURLU BİR YAŞAM MÜCADELESİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim'e yürümek haktır. Taksim'de 1 Mayıs kutlamak meşrudur. Ortada olan tek suç işçi sınıfının 1 Mayıs Meydanı'nın, milyonların özgürlük alanı Taksim Meydanı'nın emekçilere yasaklanmasıdır. Sürdürülen ekonomi-politikalarla her geçen gün daha da yaşanmaz kılınan hayatları için itirazını yükseltecek, öfkesini bileyecek işçilerden, emekçilerden, kadınlardan, öğrencilerden korkmaktadır iktidar. Bu 1 Mayıs'ta dört bir yandan Taksim'e yürüyenler, işçilerin, yoksulların, emeklilerin, kadınların, öğrencilerin iradesidir. Bu iradeyi ne kara propagandanız, ne hedef göstermeleriniz, ne yasaklamalarınız yenemeyecek. Direnenler, halkın öfkesini örgütleyenler kazanacak. Saldırılara karşı insanca, onurlu bir yaşam mücadelesini büyüteceğiz. Taksim biziz, arkadaşlarımızın arkasındayız.

"GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARIMIZIN TALEPLERİ MİLYONLARIN TALEPLERİDİR. MİLYONLARI YARGILAYAMAZSINIZ"

Taksim'i yasaklamaya çalışanlar Orta Vadeli Programla halka kemer sıkma politikalarını dayatanlardır. Taksim'i yasaklayanlar, halkların eşitlik, özgürlük ve barış özlemlerini bastırmaya çalışanlardır. Taksim'i yasaklayanlar, kadınların gençlerin özgürlük mücadelesini baskıyla sindirmeye çalışanlardır. Bizler Emek, Barış ve Demokrasi güçleri olarak Taksim mücadelesinin tüm bu politikalara karşı mücadele olduğunun bilinciyle yan yana omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız, milyonların insanca yaşam talebine sahip çıkmıştır, Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan arkadaşlarımız eşit, özgür ve kardeşçe bir yaşanacak bir ülke talebine sahip çıkmıştır. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın talepleri milyonların talepleridir. Milyonları yargılayamazsınız. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın"

Basın açıklamasına getirdikleri damacanayla da poz veren "Taksim'de 1 Mayıs" destekçileri adliyedeki işlemlerin sonuçlanmasını bekliyor.