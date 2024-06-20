İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, 29 Haziran'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulundu. Kayyum darbesine karşı mücadele edeceklerini vurgulayan güçler, emeğe ve özgürlüğe göz dikenlere geçit vermeyeceklerini belirtti.

20.06.2024 16:20
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(İSTANBUL)- İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, 29 Haziran yapılması planlanan "Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyuma Geçit Vermeyeceğiz" mitingine katılım çağrısında bulundu. Açıklamada, "Emeğimize ve özgürlüğümüze göz dikenlere, kayyum darbesiyle halk iradesini yok sayanlara geçit vermeyeceğiz" denildi.

KESK, İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB, CHP, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kaldıraç, TÖP, EMEP, SOL Parti, Halkevleri, EHP, BDSP, SODAP, SYKP, ESP, DK-DER, Proleter Devrimci Duruş (PDD), Partizan ve SOLDER'den oluşan İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi'nin seçilmiş Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklanıp yerine kayyım atanmasına karşı 29 Haziran'da Kartal Meydanı'nda "Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyuma Geçit Vermeyeceğiz" sloganıyla bir miting düzenleyecek.

Mitinge katılım çağrısında bulunuldu

Miting öncesi İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, basın açıklaması yaparak mitinge katılım için çağrısında bulundu.

Ortak basın açıklamasını okuyan Demokrasi İçin Birlik (DİB) Koordinasyon Kurulu üyesi Ayşegül Devecioğlu, AKP- MHP ittifakı'nın kayyum rejimiyle halkın demokratik iradesini kırdığını, muhalefetin de demokratik mücadele iradesini kırmaya çalıştığını belirtti.

"Kayyum, iktidarın ülkenin refah ve barış içinde yaşama umuduna vurduğu bir darbedir"

Devecioğlu, "O nedenle kayyum demek gasp demektir, kayyum demek talan demektir, kayyum demek yolsuzluk, hırsızlık, halk iradesini tanımamak demektir. Kayyım aynı zamanda iktidarın çözümsüzlük ve savaş politikalarıyla ülkenin refah ve barış içinde yaşama umuduna vurduğu bir darbedir" diye konuştu.

"Kayyum darbesiyle halk iradesini yok sayanlara geçit vermeyeceğiz"

Halkın siyasi iradesine ipotek koymak isteyenlere karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Devecioğlu, şöyle devam etti:

"İrade bizim, hayat bizim, direniş bizim… Emeğimize ve özgürlüğümüze göz dikenlere, kayyum darbesiyle halk iradesini yok sayanlara geçit vermeyeceğiz. Gün karanlığa karşı aydınlığı, kötülüğe karşı iyiliği örgütleme ve ayağa kaldırma günü. Gün, Hakkari'den İstanbul'a; ezilenlerin ve sömürülenlerin birleşik mücadelesini büyütmenin günü."

Kaynak: ANKA

Demokrasi, İstanbul, Kayyum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri Mitinge Katılım Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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