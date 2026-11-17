15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Ekipler, sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim ve bilgilendirme yaptı. Ekipler, denetimler sırasında sürücü ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Lastiklerin diş derinliği ve kış lastiği olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, şoförlerin sürüş bilgileri bulunan takograf cihazından da çıktı alınarak inceleme yapıldı.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulanacak zorunlu kış lastiği kapsamında denetimlerin süreceği öğrenildi.

'CAN TAŞIDIĞIMIZ İÇİN KURALLARA UYMAMIZ GEREKTİĞİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUM'

Uzun yol şoförü Doğukan Köseoğlu, "Olması gereken bir uygulama. Ticari araçlarda ayın 15'i itibariyle kış lastiği zorunluluğu başladı. Hem bizlerin hem de yolcuların güvenliği açısından olması gereken bir uygulama. Mesleğimiz gereği can taşıdığımız için öncelikle sürüş güvenliği açısından kurallara uymamız gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Gerek trafik kuralları gerek ehliyetimizin bize getirdiği kurallara riayet etmeye çalışıyoruz" dedi.