İstanbul Esenyurt'ta 112 ekibine saldırı: Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir! - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta 112 ekibine saldırı: Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir!

İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda alkollü vakaya giden 112 ekibinin saldırıya uğramasının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yazılı bir açıklama yaptı. SES 'Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir! Bunun için etkin yasalar çıkarılmalı, adli vakalarda kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır' denildi.

10.08.2024 18:46
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(İSTANBUL) - İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda alkollü vakaya giden 112 ekibinin saldırıya uğramasının ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yazılı bir açıklama yaptı. SES " Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir! Bunun için etkin yasalar çıkarılmalı, adli vakalarda kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır" denildi.

İstanbul Esenyurt'ta karyakıt istasyonundaki alkollü vakaya giden 112 ekibinin saldırıya uğramasının ardından SES yazılı bir basın açıklaması yaptı. "Artık yeter, sağlıkta şiddeti durdurun" başlıklı açıklamada şunlara yer verildi:

"Konunun takipçisi olacağız"

"İstanbul Esenyurt'ta benzinlik içerisinde alkollü vakaya giden 112 ekibi onlarca kişi tarafından saldırıya uğradı. Çok sayıda kişi tarafından darp edilen ambulans sürücüsü arkadaşımız tekmeli tokatlı darbeler yetmiyormuş gibi, üzerine motosiklet sürülerek adeta ölümüne kastedilmek istenmiş, yüzüne ve kafasına aldığı darbeler sonucunda baygınlık geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavisi yapılan sürücü arkadaşımızın yüzünde darp izleri, ön üst 3 dişinde kırık, çenesinde, kafasında ve dizinde darbeler sonucunda ağrılar oluşmuştur. SES Bakırköy şube yönetimi, işyeri üye ve temsilcilerimiz ile birlikte saldırıya uğrayan sağlık emekçilerini hastanede ziyaret etmiş, dayanışma duygularımızı iletip hukuksal olarak konunun takipçisi olacağımızı kendilerine ilettik.

"Sağlıkta şiddet bir politikanın ürünüdür"

Daha önce de vurguladığımız gibi sağlıkta şiddet bir politikanın ürünüdür! Ne yazık ki sağlıkta yapılan dönüşüm programları sağlıkta şiddeti tetiklemiş, içinden çıkılamaz boyuta taşımıştır. Şimdi bu politikalardan acilen vazgeçilmesini istiyor, gerekli düzenlenmelerin yapılmasını istiyoruz! İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, sözlü ve yazılı olarak kendilerine ilettiğimiz raporda ve en son 26.07.2024 tarihinde Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde basına ve kamuoyuna yaptığımız basın açıklamasında da ifade ettiğimiz gibi 112'de en büyük sorunlardan biri güvenlik ve şiddet görme riskinin yüksek olmasıdır!

"Olay yerinde ekipler savunmasız kalmaktadır"

112 ekipleri vakaya çıkarken ne ile karşılaşacakları belirsiz, tamamen bir bilinmezliğe gidiyor. Özellikle ateşli silah olayları ve kavgaları içeren vakalarda Komuta Kontrol Merkezi(KKM) tarafından, 112 emekçilerinin öne sürülmesi kolluk kuvvetleri gelmeden vakaya müdahale etmelerinin istenmesi, kolluk kuvvetlerinin 112 ekibiyle koordineli çalışmaması nedeniyle olay yerinde ekipler savunmasız kalmaktadır. Ayrıca hasta yakınlarının ulaşım süresi uzamış vakalarda sorgusuz sualsiz ekibe saldırmaları sıkça karşılaşılan bir durum halini almıştır. Yaşanan bu olayda da kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etmeden alkollü şahıs vakasına çıkarılan ambulans ekibi, vaka adresine ulaşır ulaşmaz benzinlik çalışanları ve çevredeki diğer vatandaşlar tarafından "ne duruyorsunuz müdahale etsenize, sakinleştirici yapsanıza!" baskılarına maruz kalmıştır. Bu baskılar üzerine 112 ekibi, söz konusu vakanın saldırgan olduğunu, polis ekipleri gelmeden müdahale edemeyeceklerini söylemelerine rağmen ısrarlı baskılar artmış, çıkan tartışma sonucunda da olay saldırıya dönüşmüştür.

"Sağlıkta şiddeti durduracak düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz"

Yetkililerden acilen sağlıkta şiddeti durduracak düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz. Sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi için, bütün sağlık kuruluşlarının güvenli hale getirilmesi, sağlık emekçilerinin sağlık hizmetini sunarken güvenliğinin sağlanması, halkın sağlık hizmeti alma hakkına ulaşmasını da kapsayan uygulamaların hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Son olarak bir kez daha vurguluyoruz! 112 emekçilerinin haklı ve acil talebi derhal yerine getirilmelidir. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir! Bunun için etkin yasalar çıkarılmalı, adli vakalarda kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Esenyurt'ta 112 ekibine saldırı: Sağlıkta şiddetin önüne geçilmelidir! - Son Dakika

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