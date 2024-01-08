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İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ise devam etmektedir. Bakan Tunç, saldırıyı kınayarak, saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Fatih Camisi\'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisi gözaltına alındı
08.01.2024 - 23:03,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bakan Tunç, "Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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