İstanbul Filarmoni Derneği 80. Yılını Kutladı

İstanbul Filarmoni Derneği, kuruluşunun 80. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen konserle kutladı.

Konserde, Felix Mendelssohn'un, William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyunu için bestelediği sahne müziği, eksiksiz şekilde Türkiye'de ilk kez seslendirildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna, derneğin 80 yıl önce Cemal Reşit Rey tarafından kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet gazetesinin baş yazarlarından Nadir Nadi, Halit Ziya Uşaklıgil gibi isimler kurdu. Daha sonra bu derneğe çok sayıda müzisyen, iş adamı, müzik seven dostlar katıldı. 80 yıldır bu meşale elden ele dolaşıyor. Şu anda bende ve arkadaşlarımda. O yüzden biz bunu büyük bir misyon olarak alıyoruz. Çünkü çok sesli müzik Atatürk'ün devrimlerinin son halkasıdır." ifadesini kullandı.

Tuna, derneğin 1947'den bu yana ödül verdiğini aktararak, ödülün ilk sahibinin Suna Kan olduğunu, İdil Biret ve daha birçok önemli müzisyenin ödüle değer görüldüğünü dile getirdi.

"Dernek bugün hala İstanbul müzik hayatında etkin bir rol üstleniyor"

"İstanbul Filarmoni Derneği 2025 Ödülü"nü alan besteci Hasan Uçarsu da müzikseverlerin gecede bir araya geldiğini aktardı.

Kendisi için derneğin her şeyden önce Cemal Reşit Rey demek olduğunu söyleyen Uçarsu, şöyle devam etti:

"Cemal Reşit Rey çok genç yaşlarında İstanbul'a geldi. İstanbul'un müzik hayatı için neredeyse her şeyiyle büyük bir kariyeri feda etti. 1930'lu yıllarda, 2. Dünya Savaşı'na kadar her sene burada dönemin valisi ve belediye başkanı, Muhittin Üstündağ'la birlikte operetler yaptı. Hepimizin bildiği "Lüküs Hayat" ve "Deli Dolu" operetleri o yılların ürünüdür. Araya 2. Dünya Savaşı girdi. 2. Dünya Savaşı'ndan çıkar çıkmaz, uluslararası bir ortamla kaynaşmak, daha zengin bir müzik hayatını İstanbul'da oluşturabilmek için İstanbul Filarmoni Derneğini kurdu. Çok büyük isimleri, dönemin bildiğiniz ne kadar büyük solisti ve şefi varsa hepsini İstanbul'a getirdi. Bu dernek bugün hala İstanbul müzik hayatındaki fonksiyonunu etkin bir şekilde sürdürmekte."

Uçarsu, derneğin kendisini ödüle layık görmesinden dolayı çok onurlandığını ifade etti.

Bu yıl ilk kez verilen "Genç Yetenek Ödülü"nü alan Naz İrem Türkmen ise ödülü almanın çok büyük bir onur olduğunu belirterek, "Büyük dedem Semih Argeşo eskiden bu derneğin ilk üyelerinden biriydi. Aynı zamanda İstanbul Şehir Orkestrasının başkemancılığını yapmıştı. Benim için manevi bir değeri de var." diye konuştu.

Konser öncesi İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna, programın destekçilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki orkestraya, Ayşe Büşra Yakar yönetimindeki Rezonans Korosu eşlik etti.

Programda, İlke Kodal'ın dans koreografisi de sahnelendi.

Shakespeare'in ölümsüz eseri, Erkan Kolçak Köstendil'in rejisi ve oyunculuğuyla okuma tiyatrosu formatında sanatseverlere sunuldu.