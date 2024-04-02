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İstanbul Gayrettepe'deki Yangında Ölenlerin Sayısı 27'ye Yükseldi - Son Dakika
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İstanbul Gayrettepe'deki Yangında Ölenlerin Sayısı 27'ye Yükseldi

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İstanbul Gayrettepe'de bir gece kulübünde çıkan yangında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerinde yaptığı açıklamada, işletmenin ruhsatsız olduğunu ve kaçak bir müdahale olduğunu belirtti.

02.04.2024 16:53  Güncelleme: 17:14
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OKTAY YILDIRIM

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında bir gece klübünde tadilat sırasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. İmamoğlu olay yerinde yaptığı açıklamada işletmenin 1987'de ruhsatlanmış bir gece kulübü olduğunu, en son 2006 yılında itfaiye raporu verilmiş olduğunu, 2018'de de bir ruhsat yenileme süreci olduğunu belirti. İmamoğlu yangın alanıyla ilgili de "İçerideki imkanlar süreç oldukça zor bir ortamı gösteriyor. İnşaatla ilgili birtakım malzemeler vesaireler çok düzensiz bir biçimde içeride yığılmış durumda . İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat inşaat başvurusu yok. Yapının içeride iki kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alan. Bir şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş" dedi.

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında bir gece klübünde tadilat sırasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Olayda yaralanan 1 kişinin tedavisi devam ediyor. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve yangınla ilgili bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"KAÇAK BİR MÜDAHALE İÇERİDE YÜRÜTÜLMÜŞ"

"12.48 itibariyle yangın ihbarı yapılıyor, 12.54'te itfaiye araçlarımız buraya ulaşıyor ve müdahale başlıyor. Burada 106 personelimiz ve 37 araç müdahale sürecini yönetiyor. Edindiğimiz bilgiyle ne yazık ki binanın altında şu anda bir gece kulübü olarak işletilen mekanda gündüz bir tadilat işlemi yapıldığı öngörüsü var... İçeride arama ve inceleme devam ediyor. Başka insanımıza da ulaşabilme şansı var. Umarım sağlıklı ulaşırız ama içerideki imkanlar süreç oldukça zor bir ortamı gösteriyor. Çünkü inşaatla ilgili birtakım malzemeler vesaireler çok düzensiz bir biçimde içeride yığılmış durumda gözüküyor. İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat inşaat başvurusu yok. Tabii yapının içeride altta iki kat altta olmasından ötürü de  biraz görünmeyen bir alandı. Bir şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş.

"SAVCILIK GEREKEN İŞLEMİ BAŞLATMIŞ DURUMDA"

Burası 1987'de ruhsatlanmış bir gece kulübü. En son itfaiye raporu 2006 veriliyor 2018'de bir ruhsat yenileme süreci var ilçe belediyesinde. Ama bütün bunlar tabii teknik olarak idari olarak incelenecek ve mutlaka savcılıkta gereken işlemi süreci başlatmış durumda. Şu an söyleyeceğimiz şey yangın kontrol altında. Yapının güvenliğiyle ilgili süreci arkadaşlarım inceletiyorlar. Şu anda teknik arkadaşlarımız buraya sevk edildi. Yapının statik güvenliğine herhangi bir zarar verilmiş midir, verilmemiş midir noktasında bakılacak ve ona göre gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız. Yapıda çünkü eski bir yapı. Artı olarak şunu söyleyeyim. Yangında ilgili tabii şu anda hiçbir sorun yok söndürüldü kontrol altında. Soğutma işlemlerine devam ediyor. Yangına müdahale eden personellerimizin,  itfaiye erlerimizin şükürler olsun her birisi de sağlığı yerinde. Diğer kurum ve kuruluşlardan da etkin arkadaşlar burada. Umut ederim daha fazla can kaybı haberimize ulaşmaz. Şu anda süreç bu şekilde"

"BU KADAR İŞÇİNİN OLMASI BİR SORU İŞARETİ"

"Yangın binadan mı eğlence merkezinden mi?" sorusuna ise İmamoğlu "Tümden aşağıdalar. Bu gece kulübü ya da eğlence merkezi, adı her neyse orada çalışan işçi olduğu düşünülüyor ama bu kadar işçinin orada olması tabii bir soru işareti. Aldığımız bilgiler bu doğrultuda dediğim gibi. Daha fazla can kaybı haberi almamak. Şu anda süreci takip ediyoruz. Bu da ilerleyen zaman diliminde bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız. Değerli hemşehrilerimizle paylaşırız. Geçmiş olsun"

"Dumandan kaynaklı binada olanların olduğu söyleniyor" sorusuna ise İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Şu an şu anda yani ulaşamadığımız bir şey yok ama çok ciddi şekilde inşaat malzemesi ve yapı malzemesi içeride dağınık bir şekilde kümeli olduğunu daire başkanımız, diğer yetkili arkadaşlar ilettiler. Dolayısıyla bir enkazın altından bir insanımıza daha ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız onu bilemiyoruz ama oradaki incelemeler devam ediyor. Yani dumandan dolayı değil de bu şekilde erişememek dersek daha doğru olabilir. Umarım daha fazlası olmaz. Temennimiz bu"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Gayrettepe, İstanbul, İtfaiye, İstanbul, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Gayrettepe'deki Yangında Ölenlerin Sayısı 27'ye Yükseldi - Son Dakika

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