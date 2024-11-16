İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Türkiye, Avrupa'da 6. sırada yer alırken, Türk hava sahası uçuş başına en düşük gecikme süresine sahip.

16.11.2024 13:43  Güncelleme: 13:44
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile EUROCONTROL'ün 4- 10 Kasım döneminde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanımız; Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu" dedi. Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ortalama 686 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde 9'uncu sırada yer aldığına dikkat çekti.

'TÜRKİYE AVRUPA'DA 6'NCI SIRADA'

Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 815 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı - Son Dakika

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