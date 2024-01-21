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İstanbul Havalimanı'nda 568 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 568 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 568 kilo uyuşturucu madde yakaladığını duyurdu. Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

21.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:57
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TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli görülen kargonun içerisinde piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin analiz veri tabanları üzerinden küresel rotalar hakkında yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında, bir transit kargo gönderisi şüpheli görüldü. Bunun üzerine ekipler, kargo takibini detaylı şekilde incelerken söz konusu paket ise narkotik köpekleriyle arandı. Yapılan aramada büyük hacimli kargo kutularının içinden farklı renk ve desenlerde kumaşlara sarılmış halde, sarı renkte poşetler içerisinde maddeler bulundu. Bulunan maddeler, uyuşturucu test kiti ve kriminal laboratuvar tahliline tabi tutuldu. Yapılan analizler sonucu ele geçirilenlerin uyuşturucu içerdiği anlaşıldı. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu, toplam 568 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 68 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKANLIKTAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE MESAJI

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız denildi.

İstanbul Havalimanı\'nda 568 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda 568 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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