İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor

Kurban Bayramı tatiliyle birleşen yaz sezonunun başlangıcı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, güvenlik kontrol noktalarında kuyruk oluştururken, iç hatlar kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu. İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuların uçuşlarına yetişmesi için çaba harcıyor. Bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya hizmet verilmesi bekleniyor.

15.06.2024 13:37
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Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu devam ediyor.

Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

Yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı. Polisler elektronik pasaport yöntemini kullanmak isteyen yolculara yardımcı oldu.

Yurt dışı çıkış harcı pulunu almak isteyen vatandaşlar, bankomatlar önünde kuyruk oluşturdu.

İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı.

Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

"Herkese iyi bayramlar"

Bayram tatilini Edremit'te geçirecek olan Neslihan Tarakçı, havalimanın çok yoğun olduğunu söyledi.

Uçak biletini daha önceden aldığını belirten Tarakçı, "Kolaylıkla bilet bulduk. Bir ay önce bilet aldık. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Yolculardan Selma Ekşi ise ablasını ziyarete gideceğini dile getirerek, "Hem tatil hem bayram ziyareti. Herkese mutlu bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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