İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı kabin bagajında 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı kabin bagajında 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı\'nda iki ayrı kabin bagajında 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yürüttüğü operasyonda iki ayrı kabin bagajında toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğu belirtildi.

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini, uyuşturuculara ilişkin 3 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Eylül 2026 tarihinde Cancun (Meksika)-İstanbul seferiyle ülkemize gelen bir yolcu, gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirmeye alındı. Yolcunun kabin bagajında yapılan kontrollerde, 23 paket içerisinde toplam 26 kilo 340 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde tespit edildi. Olayın devamında Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce, Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemleri üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler de tespit edildi. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul'da konaklayan başka bir şahsa teslim ettiği belirlendi. Uyuşturucu madde bulunan valizin teslim edildiği şahsın otele giriş ve çıkışları da ekiplerimizce adım adım takip edildi. Söz konusu valizi teslim alan şahsın otel odasında yapılan aramada ise 25 kilo 160 gram ağırlığında kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında iki ayrı kabin bagajında gerçekleştirilen tespit ve aramalar sonucunda toplam 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu" denildi.

KAPUKULE'DE YAKALANDI

Açıklamada ayarıca, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin, pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen takip ve incelemeler neticesinde, söz konusu şahsın yurt dışına çıktığı belirlendi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şahıs hakkında uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla gerekli adli süreç başlatıldı. Diğer taraftan, olayın firari şüphelilerinden birinin demir yoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkış teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar ve ilgili birimlerle gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda, söz konusu şahıs 15 Eylül 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Operasyon kapsamında üç şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir diğer şüpheli hakkında ise uluslararası kırmızı bülten çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı. Ele geçirilen 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; risk analizi, teknolojik takip sistemleri, saha çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonla ülkemizin sınırlarını kaçakçılığın her türüne karşı korumaya devam etmektedir. Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şebekelerine geçit vermiyoruz."

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı kabin bagajında 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı kabin bagajında 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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