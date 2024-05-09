İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı acil iniş yaptıktan sonra pist yeniden açıldı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı acil iniş yaptıktan sonra pist yeniden açıldı

İstanbul Havalimanı\'nda kargo uçağı acil iniş yaptıktan sonra pist yeniden açıldı

İstanbul Havalimanı'nda iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağı sonrasında pist, İGA CEO'su Selahattin Bilgen'in açıklamasıyla yeniden uçuşlara açıldı. Bilgen, başarılı operasyon sonrası pistin hizmet vermeye başladığını belirtti.

09.05.2024 17:35
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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, iniş takımlarındaki arızadan dolayı gövdesi üzerine acil iniş yapan kargo uçağı nedeniyle kapalı olan pistin yeniden uçuşlara açıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgen, pistin uçuşlara başladığına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bilgen, "Dün 16R pistimize gövde üzeri acil iniş yapan kargo uçağı, tüm paydaşlarımızın koordinasyonu ve ekiplerimizin özverili çalışması sayesinde pistten başarılı şekilde kaldırılarak güvenli pozisyona alındı. Başarılı operasyonumuz sonrası pistimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza 'geçmiş olsun' diliyor, yolcularımıza emniyetli ve konforlu uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ulaşım, Havacılık, Güncel, Son Dakika

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