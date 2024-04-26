İstanbul Havalimanı\'nda Sanatçı Mert Ege Köse\'nin Yaptığı Eser Ziyaretçilerini Bekliyor

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Sanatçı Mert Ege Köse'nin İstanbul Havalimanı'ndaki 1,5 ton alüminyum atığı yeniden dönüştürerek yaptığı ve çocukların uçma hayalinden esinlendiği "Uçmak Her Çocuğun Hayalidir" isimli eseri, havalimanının metro plaza katında ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, küresel aktarma merkezi olarak her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği İstanbul Havalimanı, çocuklara ithaf edilen anlamlı bir esere ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı Mert Ege Köse, tüm çocukların sahip olduğu uçma hayaline atıf olarak inşa ettiği eserinde, İGA İstanbul Havalimanı'ndaki 1,5 ton atık alüminyum parçalarını tek tek şekillendirerek yüzlerce kağıt uçak şekline dönüştürdü.

Havalimanında toplanan alüminyum atıkların yeniden değerlendirildiği eser, çevre bilincinin önemini ve atıkların yaratıcılıkla yoğurularak sanata dönüştürülmesinin mümkün olabileceğini simgeliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Ege Köse, eserinin hayal gücü ve sürdürülebilirlik bilincini bir araya getirdiğini belirterek, "Eser, hem herkesin çocukluk hayallerinin bir kutlaması hem de dünyayı korumaya yönelik kolektif sorumluluğun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Form olarak aşağıdan yukarıya doğru sivrilerek yükselen yapı, hayallerin ancak sağlam temeller üzerine inşa edildiğinde gerçekleşebileceğini anlatan bir metafor sunuyor. Eserin göğe yükselen sivri ucu ise uçmanın verdiği heyecanı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.