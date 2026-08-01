İstanbul Havalimanı'nda Yeni Pist Tamamlanıyor - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Yeni Pist Tamamlanıyor

İstanbul Havalimanı\'nda Yeni Pist Tamamlanıyor
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin kapasiteyi artıracağını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistinde çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını, taksi sürelerinin azalacağını ve dörtlü pist işletmeciliği hedefine önemli katkı sağlanacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini artıracak 4'üncü ana pistte çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız. İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Havalimanının mevcutta kuzey-güney yönlü 3 ana ve 2 yedek pist ile hizmet veriyor. İstanbul Havalimanımızın 4'üncü ana pistinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Geçici kabul sürecinin ağustos ayında tamamlanmasını, pistimizin ise teknik testlerin tamamlanmasının ardından yılın son çeyreğinde operasyona başlamasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKSİ SÜRESİ AZALACAK'

Yeni pistin operasyonel katkılarına değinen Uraloğlu, "Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek. Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacak. Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Havacılık, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Yeni Pist Tamamlanıyor - Son Dakika

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