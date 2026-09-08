İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti 18 Eylül'de hizmete açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti 18 Eylül'de hizmete açılacak

İstanbul Havalimanı\'nın 4\'üncü ana pisti 18 Eylül\'de hizmete açılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde inşa edilen 4'üncü ana pisti, 18 Eylül Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin operasyonel kapasiteyi artıracağını ve taksi sürelerini azaltacağını belirtti.

İSTANBUL Havalimanı'nın doğu-batı ekseninde inşası süren 4'ncü ana pist 18 Eylül'de hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada yeni ana pistin devreye alınmasıyla birlikte operasyonel kapasitenin artacağı ve taksi sürelerinin azalacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapımı tamamlanan ve 18 Eylül Cuma günü törenle hizmete açılacak olan 4'ncü ana pistin hizmete açılması için son çalışmalar devam ediyor. Yeni pist ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun daha önce yaptığı açıklamada, "Doğu-batı ekseninde inşa edilen 2 bin 820 metre uzunluğundaki ve 45 metre genişliğindeki yeni pistin tamamlanmasıyla birlikte hava trafiği yönetiminde önemli avantajlar sağlayacağız. İstanbul Havalimanı'nın her geçen gün artan yolcu ve uçuş trafiğine uygun şekilde altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni pistimizle hem operasyonel esnekliği artıracağız hem de taksi sürelerini azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız. Özellikle hava şartlarının uygun olduğu dönemlerde doğu yönlü kalkışlar bu pistten gerçekleştirilecek. Yeni pistin yalnızca kapasite artışı sağlamayacağını, aynı zamanda gelecekte uygulanacak dörtlü bağımsız pist operasyonları açısından da kritik bir altyapı oluşturacak" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul Havalimanı, Havacılık, Ulaşım, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti 18 Eylül'de hizmete açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
20:45
İngiltere’de büyük kaos Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 23:42:26. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti 18 Eylül'de hizmete açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement