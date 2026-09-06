İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet devrildi, sürücünün düştüğü anlar kamerada

İSTANBUL Havalimanı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsünün yere düştüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet devrilirken, sürücü de yola düştü. Kaza anı seyir halindeki bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin devrilmesi ve sürücüsünün yola savrulması yer aldı.