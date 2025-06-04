İstanbul Havalimanlarında Yolcu Sayısı Artıyor

Bu yılın ilk 4 ayında iç ve dış hat seferleriyle 39 milyon 43 bin 761 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları yolcu sayısını yüzde 5 artırdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda, ocak-nisan döneminde 24 milyon 935 bin 891 yolcu ağırlandı.

Yolcuların 20 milyon 49 bin 504'ü dış, 4 milyon 886 bin 387'i ise iç hatlardan uçtu.

Geçen yılın aynı döneminde 24 milyon 396 bin 108 yolcunun seyahat ettiği havalimanında, 2024'e kıyasla 539 bin 783 kişilik ve yüzde 2'lik artış hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 5 milyon 982 bin 752, dış hatlarda ise 8 milyon 125 bin 118 olmak üzere 14 milyon 107 bin 870 yolcu bu havalimanını kullandı.

Geçen yıl 12 milyon 791 bin 855 yolcunun geçtiği havalimanında 2025'in ocak-nisan döneminde 1 milyon 316 bin 15 kişilik ve yüzde 10'luk artış belirlendi.

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın 4 ayında iç hatlarda 10 milyon 869 bin 139, dış hatlarda ise 28 milyon 174 bin 622 olmak üzere 39 milyon 43 bin 761 yolcu farklı noktalara seyahat etti.

Geçen yılın ocak-nisanda 37 milyon 187 bin 963 olan İstanbul'daki havalimanlarından uçmuştu.

Bu dönemde geçen yıla kıyasla 1 milyon 855 bin 798 kişi ve yaklaşık yüzde 5 yolcu artışı kaydedildi.

Uçuş sayıları da arttı

Bu yılın 4 ayında yolcu sayılarına paralel olarak İstanbul havalimanlarından icra edilen uçuşlar da artış yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-nisan döneminde iç hatlarda 35 bin 661, dış hatlarda 130 bin 761, toplamda ise 166 bin 422 sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde 163 bin 68 seferin yapıldığı havalimanında 3 bin 354 uçuş ve yüzde 2'lik artış hesaplandı.

Bu yılın 7 ayında 82 bin 514 sefer düzenlenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatta 34 bin 186, dış hatta ise 48 bin 328 uçuş icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde havalimanından 76 bin 673 uçuş icra edilmişti.

Böylece yılın ilk 4 ayındaki sefer artışı 5 bin 841 ve yüzde 8 olarak kayıtlara geçti.

Atatürk Havalimanı'nda, bu dönemde iç hatlarda 4 bin 633, dış hatlarda 3 bin 706 olmak üzere 8 bin 339 sefer yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda 8 bin 73 uçuş yapılırken, sefer artışı 266 ve yüzde 3 olarak belirlendi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından bu yılın ocak-nisan döneminde 257 bin 275 sefer icra edildi.

2024'ün aynı döneminde ise 247 bin 814 seferin yapıldığı havalimanları uçuşlarını 9 bin 461 ve yüzde 4 artırdığı kayıtlara geçti.