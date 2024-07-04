İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle buluştu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi.

04.07.2024 22:24
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya geldi.

LGS sınavında 500 tam puan alma başarısı gösteren öğrencilerle Fatih'teki Çapa Fen Lisesi'nde buluşan Yentür, burada toplanma sebepleri olan geleceğin ümidi öğrencileri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Böyle güzel bir tablonun ortaya çıkmasında emeği geçen öğretmenler ile okul yöneticilerini kutlayan Yentür, öğrencileri yetiştiren anne babaların da emeğinin yadsınamaz olduğunu belirtti.

Öğrencilerin LGS sınavında büyük bir başarı sergilediklerini dile getiren Yentür, " Türkiye'de ulusal bir sınav yapıldı ve bu sınavda bütün soruları doğru yanıtlamanız gerçekten çok büyük bir başarı ama bu başarı aynı zamanda yeni bir zeminin kapısını sizlere aralıyor. Bu başarının sürekli olarak gayreti, azmi, çalışmayı devam ettiren bir süreç olması gerekiyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğrencilerin hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarına dikkati çekerek, "Özellikle anne-babalar ve öğretmen arkadaşlarımızın da dikkatine sunuyorum. Bu çocuklarımızın değeri ve kıymeti çözmüş oldukları ve onlara sunduğumuz 5 şıktan birinin doğru cevaplanmasıyla asla değildir." ifadesini kullandı.

Çocukların farklı özellikleri, etkinlikleri ve becerileri olduğuna değinen Yentür, "Her çocuk özeldir. Bu sınav sadece belirli derslerden belirli konuları, belirli kazanımları bir çerçevede ölçen bir sonuçtur. Hayatın vazgeçilmez bir amacı ve ölüm kalım meselesi değildir. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yentür, "21. yüzyılın dünyasında salt bilgiye sahip olmak artık yeterli olmuyor. Analiz ve sentez yaparak yeni bir bilgi üreten, inovatif düşünebilen, keşifler yapabilen ve dijital çağda bugünü değil yarının ötesini planlayan gençlere ihtiyaç var" diyerek, şunları kaydetti:

"İsteğimiz ve hedefimiz şudur. Milli, manevi, insani, ahlaki ve vicdani değerlerle donanmış, bilim ve teknolojinin peşinde koşan, alın teri döken, usanmadan 'ben yapabilirim', 'ben başarabilirim'in peşinde koşan bir gençlik olmanızı istiyoruz ve sizin elinizde bütün insanlığa güzellikler gelsin. Bizim hiçbir öğrencimiz dünyanın en güçlü ülkesi olsak bile gidip bir hastaneyi bombalamasın. Çocukları, güçsüzleri, kadınları öldürmesin. Bizim ne ahlakımız, ne vicdanımız, ne medeniyetimizden aldığımız değer buna asla müsaade etmez. Biz tüm insanlık için, vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız, şehitlerimiz için ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirecek bir dünyanın inşası için çalışmalıyız."

Programda öğrencileri temsilen Tuzla Muzafferda-Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İsmail Furkan Özkan, Üsküdar Özel Çamlıca Bilfen Ortaokulu Öğrencisi Meriç Lal Bozkaya da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yentür, sınavda 500 tam puan alan 60 öğrenciye plaketlerini takdim etti.

Kaynak: AA

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