İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu.
Vakıftan yapılan açıklamada, kurucuları arasında Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden merhum Mustafa Sungur ve merhum Mehmet Fırıncı'nın bulunduğu vakfın şimdiye kadar olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediği belirtildi.
AK Parti'nin yaptığı icraatlara işaret edilen açıklamada, "AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın göstereceği adayları şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla beraber destekleyeceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirilmesi yapıldı.
Açıklamada, bu seçimde Cumhur İttifakı'na kaybettirilmek istenmesindeki maksadın çok açık olduğu kaydedilerek, "Vatan ve millet bütünlüğümüzü bozmaya çalışan terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının ve onların dış destekçilerinin hedeflerine AK Parti'yi koymuş olmaları aslında her şeyi açıklamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı - Son Dakika
Avusturya'daki Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği (CWCA) ile panda işbirliğini sürdürmeye istekli olduğunu açıkladı. Her iki taraf da yeni bir anlaşma için görüşmelere başladı. Schonbrunn Hayvanat Bahçesi, dünyada dev pandaların yaşadığı birkaç hayvanat bahçesinden biri olarak biliniyor.
Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 12 kadın dağcı, olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 4900 rakıma ulaştı. Zirveden inişi sorunsuz gerçekleştiren dağcılar, kadınlar gününü kutladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 1'i çocuk toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir pastanenin bodrum katında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda pastaneye ait depoda maddi zarar meydana geldi. Yangın sırasında yaralanma olmazken, depo ve içinde bulunan malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor. İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor. Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?