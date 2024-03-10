İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Cumhur İttifakı\'nı destekleme kararı aldı

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İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, kurucuları arasında Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden merhum Mustafa Sungur ve merhum Mehmet Fırıncı'nın bulunduğu vakfın şimdiye kadar olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediği belirtildi.

AK Parti'nin yaptığı icraatlara işaret edilen açıklamada, "AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın göstereceği adayları şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla beraber destekleyeceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirilmesi yapıldı.

Açıklamada, bu seçimde Cumhur İttifakı'na kaybettirilmek istenmesindeki maksadın çok açık olduğu kaydedilerek, "Vatan ve millet bütünlüğümüzü bozmaya çalışan terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının ve onların dış destekçilerinin hedeflerine AK Parti'yi koymuş olmaları aslında her şeyi açıklamaktadır." ifadelerine yer verildi.