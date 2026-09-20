İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını kutlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını kutlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında kentin dört bir yanında düzenlenecek renkli ve eğitici etkinliklerle kutlayacak.

(İSTANBUL) - İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında kentin dört bir yanında düzenlenecek renkli ve eğitici etkinliklerle kutlayacak.

İstanbul İtfaiyesi'nin 312'nci kuruluş yılı dolayısıyla kentin birçok noktasında etkinlik düzenlenecek.

Kutlama haftası kapsamında, İstanbul'un iki yakasındaki merkezi noktalarda eğitim araçlarıyla saha çalışmaları yürütülecek. Eminönü, Üsküdar, Sultanahmet, Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Beylikdüzü, Tuzla, Taksim ve Ümraniye meydanlarında kurulacak istasyonlarda uzman ekipler, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ücretsiz afet ve yangın farkındalık eğitimleri verecek. Eğitimlerde, acil durumlarda panik yapmadan atılması gereken ilk adımlar, uygulamalı ve pratik yöntemlerle anlatılacak.

TULUMBACILARDAN MODERN TEKNOLOJİYE

Osmanlı döneminin Tulumbacılarının, günümüzün yüksek teknolojili müdahale araçlarına uzanan köklü serüveni, tarihi meydanlarda yeniden canlandırılacak. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Sultanahmet ve Bakırköy'de geleneksel kıyafetler ve ekipmanlarla "Tarihi Tulumbacılar Seremonisi" düzenlenecek. Sultanahmet Meydanı'ndaki özel gösteride ise geçmişten bugüne itfaiyeciliğin gelişimi, tarihi tulumbacılar eşliğinde modern teşkilatın operasyonel gücü ve hızı sergilenerek gözler önüne serilecek.

İTFAİYE ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE ZİYARET

Etkinlik programında teşkilat mensupları ve şehitler de anılacak. Hafta boyunca itfaiye şehitlerinin ailelerine ziyaretler gerçekleştirilecek. Cuma günü Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde düzenlenecek anma programı ve okutulacak Mevlid-i Şerif ile itfaiyeciler dualarla anılacak.

Yıl boyunca görevinde üstün gayret ve başarı gösteren çalışanlar ise düzenlenecek törenle "Yılın İtfaiyecisi" ve "Yılın Personeli" ödülleriyle takdir edilecek. Program kapsamında ayrıca teşkilatın köklü tarihini ve görsel hafızasını yansıtan Beşiktaş'taki İtfaiye Müzesi'ne de ziyaret gerçekleştirilecek.

İSTANBUL İTFAİYESİ 312. KURULUŞ YILI ETKİNLİK PROGRAMI

21 Eylül 2026, Pazartesi

10: 00 – Taksim Cumhuriyet Anıtına Çelenk Konulması

11: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Eminönü Meydanı | Anadolu Yakası: Üsküdar Meydanı)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

14: 00 – Tarihi Tulumbacıların Seremonisi (Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı)

22 Eylül 2026, Salı

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Sultanahmet Meydanı | Anadolu Yakası: Kadıköy Meydanı)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

14: 00 – Tulumbacılar, Modern İtfaiye ve Mehteran Takımının Gösterilerinin Yapılması (Sultanahmet Meydanı)

23 Eylül 2026, Çarşamba

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Bakırköy Meydanı | Anadolu Yakası: Maltepe Cumhuriyet Meydanı)

14: 00 – Tarihi Tulumbacıların Seremonisi (Bakırköy Meydanı)

24 Eylül 2026, Perşembe

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Beylikdüzü Meydanı | Anadolu Yakası: Tuzla Sahil Parkı)

10: 30 – Yılın İtfaiyecisi ve Yılın Personeli Ödül Töreni (İtfaiye Daire Başkanlığı)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

25 Eylül 2026, Cuma

10: 00 – Mobil Eğitim Araçları ile Bilinçlendirme Eğitimi (Avrupa Yakası: Taksim Meydanı | Anadolu Yakası: Ümraniye Çarşı)

11: 00 – İtfaiye Şehitliğini Ziyaret (Edirnekapı)

12: 00 – İtfaiye Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutulması (İtfaiye Şehitleri Cami/ Fatih)

13: 30 – İtfaiye Şehit Ailelerini Ziyaret

14: 00 – İtfaiye Müzesi Ziyareti (Yıldız Mahallesi Çitlembik Yokuşu/ Beşiktaş)

Yetkililer, eğitim araçları ile bilinçlendirme eğitimlerine, belirtilen gün ve meydanlarda 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında kesintisiz olarak verileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
İstanbulKültürGüncelEylülYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi 100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu
Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü Okan Buruk 2 bin 96 gün sonra kırmızı kart gördü
Özgür Özel’den aday çıkışı Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
09:43
Rusya’nın kalbine İHA saldırısı Alevler yükseldi, can kayıpları var
Rusya'nın kalbine İHA saldırısı! Alevler yükseldi, can kayıpları var
09:04
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor 23 şirkete kayyum atandı
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı
08:14
Yol ortasında dehşet Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
08:11
Çiftçinin yeni umudu oldu Az masrafla yüksek gelir getiriyor
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor
07:51
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze’de yaşananlar savunulamaz
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz
07:31
Riyad için tarihi gece Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 12:54:42. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul İtfaiyesi, 312. kuruluş yılını kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement