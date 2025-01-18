İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli 15 İtfaiyeciye Veda Yemeği - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli 15 İtfaiyeciye Veda Yemeği

İstanbul İtfaiyesi\'nden Emekli 15 İtfaiyeciye Veda Yemeği

İstanbul İtfaiyesi'nden emekli olan 15 itfaiyeci için Avcılar'da düzenlenen veda yemeğinde arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı. Plaketlerini alan emekli itfaiyeciler, müzik eşliğinde eğlenerek mesai arkadaşlarıyla anılarını paylaştı.

18.01.2025 14:42  Güncelleme: 16:10
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İstanbul İtfaiyesi'nden emekli olan 15 itfaiyeci için Avcılar'da veda yemeği düzenlendi. Emekli itfaiyeciler plaketlerini aldıktan sonra asker uğurlama törenlerinde olduğu gibi arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 2025 yılında 101 itfaiyeci emekli oldu. Avcılar İtfaiye Amirliği'nde görev yapan A.Recep Erdemoğlu, Coşkun Kızıl, Nurettin Nalbant, A.Duran Gülbaş, Erkan İskender, Ömer Yılmaz, Ali Kaya, Gökhan Yanık, Resul Akgündüz, Burhan Kaya, Kasan Çakır, Satılmış Yıldırım, Bülent Keleş, Levent Keleş ve Yüksel İlanlı da yeni yılda emekli oldu. Emekli olan 15 itfaiye eri için arkadaşları veda yemeği düzenledi. Yemeğe geçmişte ve halen görev yapan itfaiyecilerin yanı sıra Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü Ersel Aykanat ve Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Erdinç Turan da katıldı. Yemeğin ardından emekli olan 15 itfaiyeciye teşekkür plaketi verildi. Duygulanan ve arkadaşlarından helallik isteyen itfaiyeciler daha sonra mesai arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi. Asker uğurlama törenlerinde olduğu gibi havaya fırlatılan emekli itfaiyeciler arkadaşları ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli 15 İtfaiyeciye Veda Yemeği - Son Dakika

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