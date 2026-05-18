İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Otobüs Devrildi - Son Dakika
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Otobüs Devrildi

18.05.2026 08:57
Balıkesir'de devrilen otobüste 25 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

