İstanbul-İzmir Otoyolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul-İzmir Otoyolu Tekrar Açıldı

İstanbul-İzmir Otoyolu Tekrar Açıldı
12.03.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu'daki toprak kayması sonrası yol ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından karşı yönde oluşturulan tek şeritten kontrollü olarak ulaşım sağlanan İstanbul- İzmir Otoyolu, ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Koldere mevkisinde yamaçtan koparak otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapatan toprak ve kaya parçalarının temizliği için iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüldü.

Ekipler, heyelanın başladığı üst bölümde kontrollü kazı yaptı, yol kenarında biriken toprağı da kaldırdı.

Yamaçta bulunan çam ağaçlarını güvenli alanlara taşıyan ekipler, heyelan riski bulunan bölgeyi tıraşlayarak düzenledi.

Heyelanın başlangıç noktasında ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Otoyoldaki bariyerleri de yenileyen ekipler, olası risklere karşı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından otoyol trafiğe açıldı.

Olay

Turgutlu ile Saruhanlı ilçeleri arasındaki Koldere mevkisinde 18 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, güvenlik amacıyla kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılmıştı.

Ekipler, yolun temizliği ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, İstanbul, Turgutlu, Ulaşım, Güncel, Manisa, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu Tekrar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
İran Daimi Temsilcisi BMGK’da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık İran Daimi Temsilcisi BMGK'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık
Erbil’e saldırı Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
İranla savaş devam ederken Trump’ın keyfi yerinde İranla savaş devam ederken Trump'ın keyfi yerinde

22:06
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
21:16
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 22:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu Tekrar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.