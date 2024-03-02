İstanbul-İzmir Otoyolunda Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'daki yol çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.