İstanbul-İzmir Otoyolunda Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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İstanbul-İzmir Otoyolunda Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolunda Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen kazada, kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, kamyondaki 30 koyun telef olurken, diğer koyunlar başka bir kamyona yüklendi. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak Serap Er isimli yaralı kurtarılamadı.

02.03.2024 18:33
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İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde kamyonun tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emin Er (35) idaresindeki 41 AAD 614 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe bölümündeki Kurudere mevkisinde, Tayfun Daran (38) yönetimindeki 10 ET 454 plakalı koyun yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Daran'ın aracı yolun sağındaki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonun altında kalan 30 koyun telef olurken, sürücüler ile Emin Er'in eşi Serap Er yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serap Er, kurtarılamadı.

Kamyondaki yaklaşık 70 koyun ise gelen bir başka kamyona yüklendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolunda Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolunda Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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