İstanbul jandarması 5 ilde kripto platformuna operasyon yaptı, 19 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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İstanbul jandarması 5 ilde kripto platformuna operasyon yaptı, 19 şüpheli aranıyor

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İstanbul jandarması 5 ilde kripto platformuna operasyon yaptı, 19 şüpheli aranıyor
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İstanbul jandarması 5 ilde kripto platformuna operasyon yaptı, 19 şüpheli aranıyor
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı kripto platformuna 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüphelinin yakalanması için harekete geçilirken 367 hesaba bloke konuldu ve şirket TMSF'ye devredildi.

(İSTANBUL) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto varlık platformuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve bu kapsamda 19 şüphelinin yakalanması için harekete geçildiğini duyurdu. Operasyonda 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konulurken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konulurken şirket TMSF'ye devredildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; kripto varlık alım satım platformuna yönelik yürütülen çalışmalarda, platformun banka hesaplarına gelen paraların önemli bir bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. 2023 yılından itibaren söz konusu platforma toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir. Paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı, kripto varlığa dönüştürülerek çeşitli transferlere tabi tutulduğu ve bu yolla kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda; tespit edilen (19) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 03.11.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulanmış, faaliyet kapsamında; (14) araç, (4) konut, (2) arazi, (367) banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanmış şirketin TMSF'ye devri yapılmıştır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İstanbul jandarması 5 ilde kripto platformuna operasyon yaptı, 19 şüpheli aranıyor - Son Dakika
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