İstanbul jandarması operasyonda 51 kg kokain ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul jandarması operasyonda 51 kg kokain ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul jandarması operasyonda 51 kg kokain ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonunda, yurt dışına sevk edilmeye hazırlanan 51 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı; araçta 2 cep telefonu ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yurt dışına sevk edilmeye hazırlanan 51 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. Uyuşturucu maddeleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 51 kilogram kokain, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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