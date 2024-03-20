İstanbul Kadıköy'de, kuyumcudan bir dakikada yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, K.E'ye ait iş yerinde 15 Mart'ta gece saatlerinde yaşanan hırsızlıkla ilgili yapılan çalışmada, kuyumcuya giren zanlıların yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları belirlendi.
Çevredeki ve iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kuyumcuya çalıntı plakalı bir araçla gelen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Esenyurt'ta üç adrese operasyon düzenleyen polis, zanlılar M.K. (34), O.Ş. (22) ve S.G'yi (31) gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, mağdur kişiye ait olduğu değerlendirilen 4 pırlanta bileklik ve yüzük ele geçirildi.
Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca O.Ş'nin 3 aranması ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, S.G'nin de 3 aranması ile 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bir dakikalık soygun kamerada
Bu arada hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, maskeli şüphelilerin, kuyumcunun kapısının camını kırarak içeri girmeleri, hızlı hareketlerle tezgah ve vitrindeki pırlantaları torbalara doldurduktan sonra buradan ayrılmaları yer alıyor. Kayıtlara göre, zanlıların, iş yerine girip hırsızlığı gerçekleştirmeleri 1 dakika sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Kadıköy'de 300 Bin Dolar Değerinde Pırlanta Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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