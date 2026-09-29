İstanbul Kadıköy\'de rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki otomobile hasar verdi

İstanbul Kadıköy'de rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki otomobile hasar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de yağışlı hava ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı; olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
KADIKÖY'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Olay, saat 09: 20 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta meydana geldi. İstanbul genelinde gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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